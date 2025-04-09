Перемога Арсеналу над Реалом забезпечила АПЛ п’яту команду в наступній Лізі чемпіонів

Додаткова інтрига наприкінці вже поточного сезону.

Лондонський Арсенал напередодні завдав розгромної поразки мадридському Реалу в домашньому матчі в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Арсенал — Реал Мадрид 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Цей результат неймовірно потішив усіх уболівальників "канонірів", однак не лише їх — англійська Прем’єр-ліга завдяки успіху команди Мікеля Артети набрала достатньо загального рейтингу в цьому сезоні для того, щоб першою залишити за собою п’ятий гарантований слот у Лізі чемпіонів УЄФА на наступний сезон.

Інше вакантне місце, скоріше за все, залишиться за іспанською Ла Лігою, яку посунути може лише італійська Серія A, але виключно в тому випадку, якщо міланський Інтер виграє Лігу чемпіонів, римський Лаціо — Лігу Європи, а Фіорентина — Лігу конференцій.

Цього сезону лігами, які мали п'ять команд у Лізі чемпіонів за коефіцієнтом УЄФА, були німецька Бундесліга та італійська Серія А.

Станом на зараз найближче до п’ятої сходинки АПЛ перебувають Ноттінгем Форест, лондонський Челсі, Манчестер Сіті, Ньюкасл та бірмінгемська Астон Вілла.