Беллінгем: Реалу пощастило, що Арсенал забив лише три м'ячі

Півзахисник Реала прокоментував поразку від Арсеналу.

Напередодні мадридський Реал зазнав розгромної поразки в гостьовому матчі проти лондонського Арсеналу в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Арсенал — Реал Мадрид 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "бланкос" Джуд Беллінгем прокоментував виступ власної команди.

"Нам пощастило, що вони забили лише три м'ячі.

Але якщо є одна команда, яка може після такого відігратись, то це — Реал Мадрид. Нам потрібна чарівна, ідеальна ніч, але ми будемо її шукати на власному полі за тиждень", — заявив англійський виконавець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та лондонським Арсеналом відбудеться 16 квітня.