Беллінгем: Реалу пощастило, що Арсенал забив лише три м'ячі

09 квітня 2025

Джуд Беллінгем, Getty Images

Півзахисник Реала прокоментував поразку від Арсеналу.

Напередодні мадридський Реал зазнав розгромної поразки в гостьовому матчі проти лондонського Арсеналу в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

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Після завершення гри півзахисник "бланкос" Джуд Беллінгем прокоментував виступ власної команди.

"Нам пощастило, що вони забили лише три м'ячі.

Але якщо є одна команда, яка може після такого відігратись, то це — Реал Мадрид. Нам потрібна чарівна, ідеальна ніч, але ми будемо її шукати на власному полі за тиждень", — заявив англійський виконавець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та лондонським Арсеналом відбудеться 16 квітня.

Джерело: A Bola

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