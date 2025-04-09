Рауль Асенсіо: Реал переконаний, що ми все змінимо

Захисник Реала прокоментував поразку від Арсеналу.

Напередодні в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал зазнав розгромної поразки в гостьовому матчі проти лондонського Арсеналу.

Арсенал — Реал Мадрид 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "бланкос" Рауль Асенсіо прокоментував виступ власної команди.

"Це була складна гра. Ми не виклались на 100%, але, думаю, ми можемо над цим попрацювати. Ми будемо працювати над цим, щоб зіграти хорошу гру, переломити хід подій і отримати кращі відчуття. Будучи командою, наполегливо працюючи і змінюючи наше ставлення.

Якщо й є одна команда у світі, яка може змінити ситуацію, то це ми. Нам потрібно викластись на 100% на Бернабеу, нам потрібні наші вболівальники. Команда переконана, що ми все змінимо.

Чого не вистачило? Та всього потроху. Це була дуже складна гра. Не все вийшло так, як ми планували. Ми візьмемо із собою певні позитивні моменти сьогоднішнього дня. У нас ще є тиждень роботи, щоб виправити ситуацію. Треба не падати духом і піднімати команду, щоб ми змогли все змінити.

Зараз ми розлючені, бо це явно не те, чого ми очікували. Ми повністю переконані, що можемо все змінити. Це ж Реал Мадрид. Треба позитивно мислити і давайте не зупинятись", — заявив іспанський виконавець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та лондонським Арсеналом відбудеться 16 квітня.