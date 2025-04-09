Арсенал — Реал Мадрид 3:0 Відео голів та огляд матчу 08.04.2025

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 8 квітня 2025 року.

У рамках першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА лондонський Арсенал знищив мадридський Реал на Емірейтс Стедіум, зробивши величезну заявку на перший вихід до півфіналу турніру вперше з 2009 року.

Після безгольового першого тайму команда Мікеля Артети знайшла моменти під час виконання штрафних завдяки ідеальним прямим ударам Деклана Райса, а гол "форварда" Мікеля Меріно поставив остаточну крапку на тотальному провалі "вершкових" — 3:0!

До вашої уваги відео найкращих моментів першого матчу Арсенал — Реал Мадрид у рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Арсенал — Реал Мадрид 3:0

Голи: Райс, 58, 70 Меріно, 75

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Ківьор, — — Едегор, Парті, Райс (Тірні, 80) — Сака (Троссар, 74), Меріно, Мартінеллі

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Алаба (Гарсія, 80) — Родріго (Діас, 84), Модрич, Камавінга, Беллінгем — Мбаппе, Вінісіус

Попередження: Парті — Камавінга

Вилучення: Камавінга (друге попередження)