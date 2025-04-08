Зоммер: Ми тут щоб перемогти Баварію

Голкіпер "нерадзуррі" поділився думками перед грою зі своїм колишнім клубом.

Воротар міланського Інтера Янн Зоммер прокоментував майбутній перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії.

"Це буде дуже важливий матч і нам знадобиться багато сміливості. Баварія пресингує високо і агресивно, вона сильна, і ми маємо показати свою присутність та грати з м'ячем сміливо. Ми тут щоб перемогти.

Урбіг чудовий воротар. Я не так багато за ним спостерігав, але був вражений його майстерністю поводження з м'ячем. Йому насправді не потрібні мої поради. Я бажаю йому всього найкращого і з нетерпінням чекаю на зустріч з ним.

Це був чудовий час у Баварії — ми досягли великого успіху і виграли Бундеслігу. Наприкінці сезону відбулися зміни, це був напружений час, але ми перемогли: нам хотілося б виграти ще більше. Мені було дуже добре тут, у Баварії, зі своєю родиною. Не можу дочекатись, щоб знову побачити своїх старих партнерів по команді", — наводить слова Зоммера прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Баварія — Інтер відбудеться сьогодні, 8 квітня о 22:00 за Києвом.