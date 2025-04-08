Зоммер: Ми тут щоб перемогти Баварію

08 квітня 2025

Янн Зоммер, Getty Images

Голкіпер "нерадзуррі" поділився думками перед грою зі своїм колишнім клубом.

Воротар міланського Інтера Янн Зоммер прокоментував майбутній перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії.

"Це буде дуже важливий матч і нам знадобиться багато сміливості. Баварія пресингує високо і агресивно, вона сильна, і ми маємо показати свою присутність та грати з м'ячем сміливо. Ми тут щоб перемогти.

Урбіг чудовий воротар. Я не так багато за ним спостерігав, але був вражений його майстерністю поводження з м'ячем. Йому насправді не потрібні мої поради. Я бажаю йому всього найкращого і з нетерпінням чекаю на зустріч з ним.

Це був чудовий час у Баварії — ми досягли великого успіху і виграли Бундеслігу. Наприкінці сезону відбулися зміни, це був напружений час, але ми перемогли: нам хотілося б виграти ще більше. Мені було дуже добре тут, у Баварії, зі своєю родиною. Не можу дочекатись, щоб знову побачити своїх старих партнерів по команді", — наводить слова Зоммера прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Баварія — Інтер відбудеться сьогодні, 8 квітня о 22:00 за Києвом.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
статті на тему:
Баварія — Інтер. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 08.04.2025 08 квітня 2025 Баварія — Інтер. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 08.04.2025
Yann Bisseck, getty images 07 квітня 2025 Біссек: Баварія гратиме проти дуже організованої команди
Сімеоне Індзагі, Getty Images 08 квітня 2025 Індзагі: Баварія є одним з головних фаворитів турніру поряд з Реалом
Венсан Компані, уєфа 07 квітня 2025 Компані: Ми можемо багато розмірковувати про тактику Інтера, але давайте не забувати, що крім цього є ще характер, душа та емоції
Конрад Лаймер, Getty Images 08 квітня 2025 Лаймер: Протистояння обіцяє бути важким. Знаємо, що Інтер має класну команду
Лерой Сане, getty images 07 квітня 2025 Сане продовжить контракт з Баварією — Bild