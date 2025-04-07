Біссек: Баварія гратиме проти дуже організованої команди

Німець вірить в успіх своєї команди.

Центральний захисник міланського Інтера Янн Біссек висловився про майбутнє протистояння з мюнхенською Баварією в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Цитує 24-річного німця Bayern & Germany.

"Вони гратимуть з дуже організованою командою. Команда, яка вміє грати без м’яча. Хоча загалом ми хочемо володіти м’ячем. Інтер завжди захищається з великою пристрастю. Ми не хочемо пропускати голи — ніколи. Навіть якщо вже ведемо 3:0.

Я б сказав, це буде нелегкий матч для обох команд. Я оптимістично налаштований щодо виходу до півфіналу, але Баварія є Баварія. Буде складно.

Ми підходимо до гри із впевненістю у власних силах. Ми чудово розуміємо, що граємо проти дуже сильної команди. Баварія, навіть з усіма травмами, все ще має дуже сильний склад. Тому ми готуємося дуже серйозно. Ніхто тут не стрибає від радості через те, що хтось не зіграє у суперника", – сказав Біссек.

Матч між Баварією та Інтером відбудеться 8 квітня, о 22:00 за київським часом.