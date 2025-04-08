Баварія — Інтер. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 08.04.2025

У рамках першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25 зустрінуться два європейських гіганти: мюнхенська Баварія прийматиме на своєму полі міланський Інтер. Цей поєдинок обіцяє стати справжнім протистоянням різних футбольних філософій та стилів, адже на полі зійдуться дві команди, які є поточними лідерами німецької Бундесліги та італійської Серії А відповідно.

ВІВТОРОК, 8 КВІТНЯ, 22:00. АЛЬЯНЦ АРЕНА, МЮНХЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САНДРО ШЕРЕР (ШВЕЙЦАРІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Під керівництвом Венсана Компані Баварія продовжує своє домінування в чемпіонаті та продовжує впевнено рухатися за сіткою плей-оф Ліги чемпіонів, не програючи на рідному стадіоні вже 22 матчі поспіль. Вони пройшли в чвертьфінал, знищивши свого головного конкурента на внутрішній арені станом на зараз — леверкузенський Баєр у попередньому раунді з сумарним рахунком 5:0, і тепер готуються продовжити свою безпрограшну серію.

Однак шлях баварців до півфіналу найпрестижнішого єврокубка може ускладнити нещодавня зустріч із цілою низкою травм ключових гравців: мюнхенці будуть змушені обходитися без Джамала Мусіали, що отримав травму під час останнього матчу Бундесліги проти Аугсбурга, а також без важливих гравців лінії оборони, як Альфонсо Девіс та Дайот Упамекано. Не дивлячись на це, атака Баварії досі виглядає потужно, завдяки таким гравцям, як Гаррі Кейн, який продовжує показувати феноменальну форму в Лізі чемпіонів, а також Майклу Олісе, який нещодавно відзначився кількома результативними передачами. Та й футбольна філософія Компанії — це, звісно, успадкування атакуючого стилю під час свого багаторічного перебування в системі Манчестер Сіті, тому навряд чи у керманича Баварії взагалі були якісь плати грати прагматично, тим паче удома.

Інтер в статусі лідера поточного розіграшу чемпіонату Італії під керівництвом Сімоне Індзагі теж не збирається здаватися без бою та планує продовжити свій єврокубковий шлях до фінальний стадій плей-офф. "Нерадзуррі" мають найкращу оборону в Лізі чемпіонів цього сезону, не пропустивши більше двох м'ячів у 10 матчах, що робить їх одним з найскладніших та найнеприємніших суперників у європейських турнірах.

Попри нещодавні проблеми в Серії А, де команда не змогла втримати перевагу у матчі проти Парми (2:2), Інтер буде готовий показати свій прагматичний та організований характер на європейській арені. У складі Інтера є ціла низка небезпечних гравців, серед яких, звісно, капітан команди Лаутаро Мартінес, який забив 6 голів у Лізі чемпіонів цього сезону, а також фланговий захисник Федеріко Дімарко, який активно сприяє атакувальним діям своїми підключеннями з флангу. Однак без кадрових втрати Інтер також не обійшовся перед виїздом до Мюнхена — звичайно, їхній характер важко порівняти з проблемами Баварії, але Дензел Думфріс, Пйотр Зелінські та Мехді Таремі могли б стати непоганими опціями для Інгдзагі щодо підсилення складу.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Венсана Компані. Так, на перемогу Баварії в основний час пропонується коефіцієнт 1,94, тоді як потенційний успіх Інтера оцінюється показником 4,05. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,60. У той же час, щодо проходу до півфіналу незначними фаворитами є "червоні" — 1,72, тоді як шанси "нерадзуррі" оцінені в 2,19.