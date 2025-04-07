Компані: Ми можемо багато розмірковувати про тактику Інтера, але давайте не забувати, що крім цього є ще характер, душа та емоції

На нас чекає цікаве протистояння.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився про майбутнє протистояння з міланським Інтером в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Цитує бельгійського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Ми повинні вірити. Баєр теж зазвичай багато не пропускає. Все можуть вирішити окремі моменти. Наприклад, стандартне положення. Ми повинні бути готові до таких моментів.

Ми можемо довго розмірковувати на тему того, наскільки Інтер сильний у тактичному плані, але давайте не забувати, що, крім цього, є ще характер, душа та емоції.

Ми дивимося вперед і сподіваємося, що хлопці, які гратимуть завтра, впораються із завданням та принесуть результат. Ми не можемо забувати, що гравці, які вийдуть на поле, пройшли з нами весь шлях до тієї точки, в якій ми перебуваємо зараз. Я не хочу скаржитися на травми та не хочу змінювати свої цілі через травми. Я думаю тільки про те, що може статися, якщо ми зіграємо якнайкраще.

У Інтера завжди є моменти. Ця команда небезпечна, і не тільки на контратаках. Вони сильні в побудові атак і добре виконують стандартні положення. Ця команда багато забиває, тому що в неї хороші гравці. Але й ми забиваємо чимало", — заявив Компані.

Матч між Баварією та Інтером відбудеться 8 квітня, о 22:00 за київським часом.