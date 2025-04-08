Лаймер: Протистояння обіцяє бути важким. Знаємо, що Інтер має класну команду

Хавбек німецької команди поділився своїми думками перед грою з Інтером.

Півзахисник мюнхенської Баварії Конрад Лаймер прокоментував майбутній перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти міланського Інтера.

"Ми зіграємо проти дуже гарного суперника. Заради таких матчів ми граємо у футбол. Це весело. Але протистояння обіцяє бути важким. Знаємо, що Інтер має класну команду. Мабуть, це найкращий суперник із усіх, з ким нам доводилося грати. Інтер блискуче грає в обороні. Але ми знаємо, що у нас є зброя, щоб успішно протистояти їм.

Ми не шукаємо виправдань через травми. Нам треба згуртуватися і спільними зусиллями заткнути той пролом, який з'явився. У нас достатньо майстерності, щоб перемогти, я твердо у це вірю. Такі матчі виграються за допомогою чарівної гри в нападі та наполегливої ​​роботи всієї команди.

Нині всі про можливий домашній фінал тільки й кажуть. Хочеться грати у фіналі щороку. Зараз на нас чекають два важкі матчі. Далі – побачимо. Роботи достатньо. Ми добре почуваємося, і наша енергія безперечно знадобиться нам у найближчих двох матчах. Якщо впораємося, зможемо обіграти будь-кого", — наводить слова Лаймера прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Баварія — Інтер відбудеться сьогодні, 8 квітня о 22:00 за Києвом.