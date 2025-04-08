Індзагі: Баварія є одним з головних фаворитів турніру поряд з Реалом

Наставник "нерадзуррі" поділився своїми думками перед грою з Баварією.

Головний тренер міланського Інтера Сімеоне Індзагі прокоментував майбутній перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії.

"Здорово бути тут, але матч буде непростим. Це чудова команда. Тут прекрасний стадіон, але ми знаємо, як багато ми працювали, щоб потрапити сюди, і будемо використовувати свої шанси.

У Інтера все добре, але є кілька травм, як і у всіх команд, які так багато грають. Ми знаємо, яким був наш шлях у Лізі чемпіонів, яке наше становище в Серії А, у Кубку Італії. Зараз наші думки зосереджені на Лізі чемпіонів. Потім ми повернемося і через півтора дня будемо готуватися до матчу чемпіонату, потім знову буде Ліга чемпіонів, Кубок Італії. Сезон довгий і напружений, але ми дуже пишаємося тим, що перебуваємо тут.

Баварія – досвідчена команда, у якої є кілька травмованих гравців, як і в Інтера, це сильна команда, яка пресингує. Вони доходили до останніх стадій Ліги чемпіонів протягом багатьох років. Вони є одними з головних фаворитів турніру поряд з Реалом, але ми приїхали сюди, щоб провести чудову гру", — наводить слова Індзагі Eurosport.

Нагадаємо, матч Баварія — Інтер відбудеться сьогодні, 8 квітня о 22:00 за Києвом.