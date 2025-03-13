Женезіо: У другому таймі Дортмунд був набагато кращим за Лілль

Наставник "догів" поділився своїми думками після гри зі "джмелями".

Головний тренер Лілля Бруно Женезіо прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії (1:2).

"Перше переважне почуття — це, звісно, ​​розчарування, що нас вибили з Ліги чемпіонів. По-друге, треба привітати гравців із цією подорожжю, навіть якби нам хотілося її продовжити.

Ми добре провели перший тайм та скористалися своєю перевагою, відкривши рахунок. І абсолютно незрозуміло, що на початку другого тайму ми мали 20–25 хвилин, коли ми перестали грати. Ми плутали бажання керувати ситуаціями з відмовою від гри, замість того, щоб продовжувати робити те, що у нас добре виходило в першому таймі. Ми заохочували тиск Дортмунда, коли була можливість створити їм проблеми. І я думаю, що ми також, треба сказати, понесли дуже суворе покарання, яке було вирішальним. Хоча в другому таймі Дортмунд був набагато кращим за нас.

Ми хотіли зберегти рахунок після старту матчу. Ми перестали високо відбирати м'яч та грати у глибину. Ми просто хотіли контролювати м'яч і дали супернику можливість бути небезпечними. Ми повернули їх у гру. І в розумовому плані також.

Усі великі команди вміють відновлюватись після невдач. Потрібно вміти це переварити, відновитися і знову прийти в норму. Ми провели дуже задовільну кампанію, але коли ти футболіст чи тренер найвищого рівня, ти завжди хочеш більшого.

Звісно, ​​ми хочемо повернутися. Місце у Лізі чемпіонів приходить через чемпіонат. Ось чому нам потрібно швидко мобілізуватися до суботи та останніх дев'яти матчів в Лізі 1. Ми щосили намагаємося зробити останній крок у матчах, де, можливо, потрібно трохи більше емоцій. І це називається досвідом. Цей матч має допомогти нам вирости", — наводить слова Женезіо прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лілль – Боруссія Д.