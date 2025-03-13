Женезіо: У другому таймі Дортмунд був набагато кращим за Лілль

13 березня 2025

Бруно Женезіо, Getty Images

Наставник "догів" поділився своїми думками після гри зі "джмелями".

Головний тренер Лілля Бруно Женезіо прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії (1:2).

"Перше переважне почуття — це, звісно, ​​розчарування, що нас вибили з Ліги чемпіонів. По-друге, треба привітати гравців із цією подорожжю, навіть якби нам хотілося її продовжити.

Ми добре провели перший тайм та скористалися своєю перевагою, відкривши рахунок. І абсолютно незрозуміло, що на початку другого тайму ми мали 20–25 хвилин, коли ми перестали грати. Ми плутали бажання керувати ситуаціями з відмовою від гри, замість того, щоб продовжувати робити те, що у нас добре виходило в першому таймі. Ми заохочували тиск Дортмунда, коли була можливість створити їм проблеми. І я думаю, що ми також, треба сказати, понесли дуже суворе покарання, яке було вирішальним. Хоча в другому таймі Дортмунд був набагато кращим за нас.

Ми хотіли зберегти рахунок після старту матчу. Ми перестали високо відбирати м'яч та грати у глибину. Ми просто хотіли контролювати м'яч і дали супернику можливість бути небезпечними. Ми повернули їх у гру. І в розумовому плані також.

Усі великі команди вміють відновлюватись після невдач. Потрібно вміти це переварити, відновитися і знову прийти в норму. Ми провели дуже задовільну кампанію, але коли ти футболіст чи тренер найвищого рівня, ти завжди хочеш більшого.

Звісно, ​​ми хочемо повернутися. Місце у Лізі чемпіонів приходить через чемпіонат. Ось чому нам потрібно швидко мобілізуватися до суботи та останніх дев'яти матчів в Лізі 1. Ми щосили намагаємося зробити останній крок у матчах, де, можливо, потрібно трохи більше емоцій. І це називається досвідом. Цей матч має допомогти нам вирости", — наводить слова Женезіо прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лілль – Боруссія Д.

Джерело: ФК Лілль

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