Лілль — Боруссія Дортмунд 1:2 Відео голів та огляд матчу 12.03.2025

Дивіться відео найкращих моментів матчу плей-оф Ліги чемпіонів, що відбувся 12 березня 2025 року.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія вирушила у гості до Лілля, де здобула непросту перемогу та пробилася до наступної стадії турніру за підсумками двоматчевого протистояння.

Французький клуб забив швидкий гол на 5-й хвилині завдяки зусиллям Джонатана Девіда, але кволий другий тайм у виконанні "догів" став причиною спочатку реалізованого пенальті Емре Джана, а потім — вирішального м'яча у виконанні Максіміліана Баєра.

У чвертьфіналі Ліги чемпіонів представники Дортмунда зустрінуться з каталонською Барселоною.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лілль — Боруссія Дортмунд у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25:

Лілль — Боруссія Дортмунд 1:2 (перший матч – 1:1)

Голи: Девід, 5 — Джан, 54 (пен.), Баєр, 65



Лілль: Шевальє — Меньє, Діакіте, Александро, Ісмаїлі (Гудмундссон, 67) — Мукау (Гомеш, 83), Андре, Буадді (Фернандес-Пардо, 74) — Гаральдссон (Сахрауї, 83), Девід, Кабелла (Акпом, 67).



Боруссія Дортмунд: Кобель — Гросс (Озджан, 85), Антон (Бенсебаїні, 72), Шлоттербек, Р'єрсон — Забітцер, Джан — Адеємі (Байно-Гіттенс, 78), Брандт (Чуквуемека, 85), Баєр (Рейна, 85) — Гірассі.



Попередження: Мукау — Антон, Гросс, Бенсебаїні