Гірассі повторив рекорд Салаха у Лізі чемпіонів

Гарна форма гвінейського форварда у головному єврокубковому турнірі.

Дортмундська Боруссія у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів обіграла Лілль (2:1) і пройшла у чвертьфінал турніру.

У цьому матчі результативною передачею відзначився нападник "джмелів" Серу Гірассі. Для нього це була 14 результативна дія у нинішній єврокубковій кампанії.

За інформацією Opta, 29-річний гвінеєць повторив рекорд серед африканських гравців за результативністю в одному сезоні Ліги чемпіонів. Раніше він належав Салаху із сезону-2017/18.

На рахунку Гірассі десять забитих м'ячів та чотири результативні передачі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лілль – Боруссія Д.