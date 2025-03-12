Гірассі повторив рекорд Салаха у Лізі чемпіонів

Дортмундська Боруссія у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів обіграла Лілль (2:1) і пройшла у чвертьфінал турніру.
У цьому матчі результативною передачею відзначився нападник "джмелів" Серу Гірассі. Для нього це була 14 результативна дія у нинішній єврокубковій кампанії.
За інформацією Opta, 29-річний гвінеєць повторив рекорд серед африканських гравців за результативністю в одному сезоні Ліги чемпіонів. Раніше він належав Салаху із сезону-2017/18.
На рахунку Гірассі десять забитих м'ячів та чотири результативні передачі.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лілль – Боруссія Д.