Джан: Дуже пишаюся стійкістю, яку ми продемонстрували проти Лілля

Капітан "джмелів" поділився своїми думками після гри з Ліллем.

Півзахисник дортмундської Боруссії Емре Джан прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лілля (2:1). У цій грі він забив гол і його визнали найкращим гравцем матчу за версією УЄФА.

"Найголовніше – перемога. Я завжди хочу допомогти команді. Я думав, що ми були якісні в першому таймі, і якби ми забили, всі сказали б, яка чудова гра, але нам цього не вдалося. Нелегко програвати тут. У другому таймі ми мали багато енергії. Ми забили два голи, і це був великий виступ.

Дуже пишаюся стійкістю, яку ми продемонстрували. З Ліллем було нелегко, і я думаю, що це справді хороша команда. Було тяжко, але великий комплімент команді. Ми трималися разом, тому дуже щасливі.

Зустріч із Барселоною у чвертьфіналі? У футбол грають заради таких матчів. Ми хочемо поїхати туди, хочемо насолодитися цим та хочемо виступити. Наша мета – пройти далі, і ми боротимемося за це. Подивимося, що вийде", — наводить слова Джана прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лілль – Боруссія Д.