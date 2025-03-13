Ковач: Усі 90 хвилин Боруссія Д контролювала гру проти Лілля

Наставник "джмелів" поділився своїми думками після гри з Ліллем.

Головний тренер дортмундської Боруссії Ніко Ковач прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лілля (2:1).

"Усі 90 хвилин ми контролювали гру. Це була фантастична гра. Ми програвали 1:0 після п'ятої хвилини, але команда виявила характер і показала високий рівень гри, особливо у першому таймі. Ми були агресивні та створили багато моментів.

Цей виступ показує мені, що ця команда дуже досвідчена, і їм подобається грати у цьому турнірі. Це велика та заслужена перемога. Вітаю мою команду.

Зустріч з Ганс-Дітером Фліком та Барселоною у чвертьфіналі? Це чудово, тому що ми працювали разом — він був моїм помічником, а тепер ми змагаємось один з одним. Це чудовий клуб, чудова команда, фантастичні футболісти.

Нам потрібно буде досягти хорошого результату у першій грі. У чвертьфіналі все можливо, і будь-хто може вийти до півфіналу, тому ми сподіватимемося, що зможемо стати тими, хто пройде далі", — наводить слова Ковача прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лілль – Боруссія Д.