Боруссія Д завдала Ліллю першої єврокубкової поразки в сезоні й вибила з Ліги чемпіонів

Команда Бруно Женезіо провела надзвичайно кволий другий тайм, тож швидкий м'яч на початку домашньої частини протистояння їй не надто допоміг.

Геть не в кожній парі команд-учасниць 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА з першої спроби вдалось визначити проміжного лідера. Дортмундська Боруссія та французький Лілль зіграли внічию на Зігналь-Ідуна-Парк тиждень тому, після чого "джмелі" настільки плідно готувались надолужити згаяне на власному полі, що вихідними поступились Аугсбургу (0:1), тоді як "доги" потренувались на Монпельє (1:0) й прагнули використати фактор власного поля на стадіоні П’єр Моруа.

Можливо, заповнена арена у Вільнев-д'Аск дійсно давалась у знаки, бо її господарі почали протистояння із надзвичайно швидкого та дуже дивного забитого м’яча. Кобель уже на п’ятій хвилині примудрився пустити поміж ніг удар від Девіда в один дотик на завершення прострілу Ісмаїлі з лівого флангу до центру штрафного. Це той випадок, коли шкода від пропущеного гола може бути більше психологічною, аніж із точки зору підсумкового результату.

Бо насправді хибу власного воротаря Дортмунд міг і не помітити, якби використовував власні гольові нагоди, або хоча б заштовхував м’яч у ворота одразу з гравцями суперників, для чого був відмінний привід на 20 хвилині, проте Шевальє примудрився потягнути одразу три удари зблизька у власному воротарську. Кандидат на місце у воротах збірної Франції ще кількома сейвами відзначився до та після цього, тоді як "доги" постійно грались із вогнем і аж ніяк не почували себе комфортно на власному полі.

Плани команди Бруно Женезіо на другий тайм так і залишились не зрозумілими для широкого загалу. Невже сподівались пішки й надалі втримувати перевагу проти суперника, який із кожною наступною хвилиною лише нарощував швидкість в атаці? Якщо так, то й наслідки виявились справедливим покаранням за недалекоглядність.

Боруссія забила після перерви двічі. Спочатку, із пенальті в центр воріт зусиллями Джана, тоді як одинадцятиметровий на правому фланзі власного штрафного привіз Меньє. Колишній гравець "джмелів", поміж іншим. А вдруге гості відзначились уже на 65 хвилині, коли пас Гірассі з лівого краю штрафного в дальній кут завершив Баєр. І такий перебіг подій узагалі нікого не здивував — команди грали неначе за наперед визначеним сценарієм.

А потім, так, Лілль нарешті прокинувся. Проте не одразу, а лише під завісу гри, коли часу щось змінювати в господарів уже майже не залишалось. Але моменти все одно були непогані. Удари Акпома та Девіда з близької відстані за підсумком флангових передач пригадуються в цьому контексті одразу, проте у випадкові контратаці команда Ковача все одно могла прибити мимоволі суперників, тож недарма керманич "джмелів" посміхався ще за програшного рахунку. Щось таки знав.

Фінальний свисток швейцарського головного арбітра Сандро Шерера відправив до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА дортмундську Боруссію, тоді як для французького Лілля турнірний шлях достроково добіг до завершення.Лілль —1:2 (перший матч – 1:1)Девід, 5 — Джан, 54 (пен.), Баєр, 65Шевальє — Меньє, Діакіте, Александро, Ісмаїлі (Гудмундссон, 67) — Мукау (Гомеш, 83), Андре, Буадді (Фернандес-Пардо, 74) — Гаральдссон (Сахрауї, 83), Девід, Кабелла (Акпом, 67).Кобель — Гросс (Озджан, 85), Антон (Бенсебаїні, 72), Шлоттербек, Р'єрсон — Забітцер, Джан — Адеємі (Байно-Гіттенс, 78), Брандт (Чуквуемека, 85), Баєр (Рейна, 85) — Гірассі.Попередження: Мукау — Антон, Гросс, Бенсебаїні