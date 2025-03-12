Ямал в огні: черговий рекорд 17-річного вундеркінда

Попередній рекорд належав Тео Волкотту.

Барселона у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів обіграла Бенфіку (3:1) і пройшла у чвертьфінал турніру.

У цьому матчі голом та результативною передачею відзначився нападник "блаугранас" Ламін Ямал.

За інформацією ВВС, 17-річний іспанець став наймолодшим футболістом в історії Ліги чемпіонів, який зміг віддати п'ять гольових передач.

Попередній рекорд належав англійському вінгеру Тео Волкотту, якому на той момент було 19 років.

Нинішнього сезону Ямал провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив 12 голів та віддав 17 асистів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Барселона — Бенфіка.