Флік: Перемога в Лізі чемпіонів — це мета Барселони, хоча це й найскладніше змагання в світі

12 березня 2025

Ганс-Дітер Флік, Getty Images

Керманич Барселони прокоментував перемогу над Бенфікою.

Напередодні каталонська Барселона здолала лісабонську Бенфіку у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі.

Барселона — Бенфіка 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік прокоментував виступ власної команди.

"Звичайно, я задоволений результатом. Ми поважали Бенфіку та їхнього тренера. Це був важкий матч для нас, але ми дуже добре зіграли.

Чи можемо ми виграти Лігу чемпіонів? Це буде дуже складно зробити. Треба дивитись, проти кого ми гратимемо далі. Перемога в Лізі чемпіонів — це наша мета, хоча це й найскладніше змагання в світі.

Мені подобається, коли гравці мислять позитивно і мають упевненість, але моя робота полягає в тому, щоб залишатись спокійним та мати холодну голову.

Сьогодні ми могли забити ще кілька голів, але я й без того щасливий.

Педрі? Він дуже хороший гравець. Це неймовірно, що він робить, не тільки з м'ячем, але й без нього", — заявив німецький фахівець.

У наступному раунду каталонська Барселона зіграє проти сильнішого з пари Лілль — Боруссія Д.

Джерело: Diario SPORT (Sport.es)

команди
статті на тему:
Барселона — Бенфіка 3:1 Відео голів та огляд матчу 11.03.2025 11 березня 2025 Барселона — Бенфіка 3:1 Відео голів та огляд матчу 11.03.2025
Барселона - Бенфіка, getty images 11 березня 2025 Барселона впевнено обіграла Бенфіку та вийшла в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів