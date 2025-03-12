Флік: Перемога в Лізі чемпіонів — це мета Барселони, хоча це й найскладніше змагання в світі

Керманич Барселони прокоментував перемогу над Бенфікою.

Напередодні каталонська Барселона здолала лісабонську Бенфіку у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі.

Барселона — Бенфіка 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік прокоментував виступ власної команди.

"Звичайно, я задоволений результатом. Ми поважали Бенфіку та їхнього тренера. Це був важкий матч для нас, але ми дуже добре зіграли.

Чи можемо ми виграти Лігу чемпіонів? Це буде дуже складно зробити. Треба дивитись, проти кого ми гратимемо далі. Перемога в Лізі чемпіонів — це наша мета, хоча це й найскладніше змагання в світі.

Мені подобається, коли гравці мислять позитивно і мають упевненість, але моя робота полягає в тому, щоб залишатись спокійним та мати холодну голову.

Сьогодні ми могли забити ще кілька голів, але я й без того щасливий.

Педрі? Він дуже хороший гравець. Це неймовірно, що він робить, не тільки з м'ячем, але й без нього", — заявив німецький фахівець.

У наступному раунду каталонська Барселона зіграє проти сильнішого з пари Лілль — Боруссія Д.