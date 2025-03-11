Барселона впевнено обіграла Бенфіку та вийшла в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Дубль Рафіньї та гол Ламіна Ямала принесли каталонцям успіх.

Після перемоги з рахунком 1:0 в Ліссабоні в меншості Барселона приймала на своєму полі Бенфіку. В стартовому складі "орлів" очікувано з'явився Анатолій Трубін. У каталонців відзначимо вихід Френкі де Йонга та Іньїго Мартінеса.

Барселона намагалась організувати штурм воріт супротивника на стартових хвилинах, але Бенфіка впоралась і відсунула гру від своїх воріт. Щобільше, лісабонці контролювали м'яч на чужій половині поля, але все одно пропустили: Ямал протягнув м'яч до чужого штрафного, хитнув двох опонентів й віддав пас на дальню стійку, звідки Рафінья розстріляв порожній кут воріт. 1:0.

Втім, команда Бруну Лаже змогла швидко відігратись. Отаменді дочекався м'яч в чужому штрафному після подачі Шельдерупа з кутового й ударом головою вразив кут воріт. 1:1. Барселона пішла в атаку великими силами, щоб знову отримати перевагу. В одному з епізодів Ямал увійшов в чужий штрафний та покотив на дальню стійку, але Левандовські не встиг замкнути передачу.

Згодом молодий талант каталонців все ж таки створив ще один гол. Ямал змістився з лівого флангу в центр й обережним ударом відправив м'яч в дальній кут. 2:1. Бенфіка намагалась змінити хід гри, але пропустила ще один гол під кінець першого тайму. Бальде протягнув м'яч через половину поля й покотив ліворуч на Рафінью — бразилець прицільно пробив в дальній кут воріт. 3:1.

В другому таймі Бенфіка мала б додати, але насправді в команди Бруну Лаже нічого не вдавалось. Тренер намагався змінити хід гри завдяки замінам, але вони не дали позитивний ефект. В обох команд були напівмоменти, але до дійсно небезпечних епізодів справа не доходила. Хіба що можна згадати випадок, коли Кунде вибив з кута воріт.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Барселони з рахунком 3:1. В наступному етапі каталонці зіграють з переможцем пари Боруссія Дортмунд — ЛОСК Лілль.

Барселона — Бенфіка 3:1

Голи: Рафінья, 11, 42, Ямал, 27 - Отаменді, 13

Барселона: Щесни — Кунде, Араухо, Мартінес, Бальде — де Йонг (Касадо, 82), Педрі — Ольмо — Ямал (Фермін, 81), Левандовські (Торрес, 69), Рафінья

Бенфіка: Трубін — Араужу (Регу, 85), Сілва, Отаменді, Даль — Еурснес, Флорентіну (Баррейру, 70), Кекчю (Белотті, 71) — Актюркоглу (Саншеш, 56), Павлідіс, Шельдеруп (Амдуні, 57)

Попередження: Сілва