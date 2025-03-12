Рафінья: Барселона може виграти будь-який титул

Каталонська Барселона напередодні здолала лісабонську Бенфіку у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі.
Барселона — Бенфіка 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів
Після завершення гри нападник "блаугранас" Рафінья прокоментував виступ власної команди.
"Я вірю, що ми можемо виграти будь-який титул. Ми здатні це зробити.
Гол Ламіна Ямала сьогодні був вражаючим і показує, якого рівня цей гравець насправді.
Без сумніву, те горе, яке сталось у клубі кілька днів тому, додало нам більше мотивації, щоб вийти на цей матч з більшим бажанням перемогти.
Я дуже задоволений цією перемогою, і найголовніше, що ми зробили це як команда", — заявив німецький фахівець.
У наступному раунду каталонська Барселона зіграє проти сильнішого з пари Лілль — Боруссія Д.