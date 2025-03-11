Барселона — Бенфіка 3:1 Відео голів та огляд матчу 11.03.2025

Дивіться відео найкращих моментів матчу плей-оф Ліги чемпіонів, що відбувся 11 березня 2025 року.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Барселона впевнено перемогла Бенфіку з рахунком 3:1 та вийшла до наступного раунду турніру.

Матч розпочався з активних атак каталонців, і Рафінья відкрив рахунок після передачі Ямала. Однак лісабонців швидко зрівняли зусиллями Отаменді. Барса продовжила тиск, і Ямал знову став ключовою фігурою – забив сам і асистував Рафіньї, який оформив дубль.

У другому таймі команда Анатолія Трубіна не змогла переломити хід гри, а Барселона втримала перевагу. "Блаугранас" проходять до 1/4 фіналу ЛЧ, де зустрінуться з переможцем пари Боруссія Дортмунд – Лілль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Бенфіка у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25:

Барселона — Бенфіка 3:1 (1:0 — перший матч)

Голи: Рафінья, 11, 42, Ямал, 27 - Отаменді, 13

Барселона: Щесни — Кунде, Араухо, Мартінес, Бальде — де Йонг (Касадо, 82), Педрі — Ольмо — Ямал (Фермін, 81), Левандовські (Торрес, 69), Рафінья

Бенфіка: Трубін — Араужу (Регу, 85), Сілва, Отаменді, Даль — Еурснес, Флорентіну (Баррейру, 70), Кекчю (Белотті, 71) — Актюркоглу (Саншеш, 56), Павлідіс, Шельдеруп (Амдуні, 57)

Попередження: Сілва