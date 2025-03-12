Рафінья встановив рекорд Барселони з голів за сезон у Лізі чемпіонів серед бразильців

Бразилець оформив дубль у ворота українського воротаря "орлів" Анатолія Трубіна.

Барселона у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на своєму полі обіграла Бенфіку (3:1) і пройшла до чвертьфіналу турніру.

У цьому поєдинку оформленим дублем відзначився вінгер Рафінья.

За інформацією Opta, 28-річний бразилець встановив рекорд "синьо-гранатових" по голах за сезон у головному єврокубковому турнірі серед бразильських гравців. Наразі він забив 11 м'ячів.

Раніше цей рекорд належав Рівалдо та Неймару, які забили по десять голів у єврокубкових сезонах-1999/00 та 2014/15.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Барселона — Бенфіка.