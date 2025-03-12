Маркіньйос: Матч з Ліверпулем міг би стати фіналом

Капітан парижан поділився своїми думками після гри з Ліверпулем.

Захисник ПСЖ Маркіньйос прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля в серії післяматчевих пенальті.

"Наприкінці матчу було дуже складно спостерігати з бічної лінії. Це показує цінність команди. Ми провели відмінну гру, ми заслужили прохід далі в обох матчах, тут немає жодних сумнівів. У футболі не завжди віддають належне. Я щасливий, що ми пройшли далі, тому що ми дійсно заслужили на це.

Мені подобається 11 березня – був Челсі, Дортмунд. Це особливий день для нас, ми перемогли тут із дуже молодою командою, однією з наймолодших у турнірі.

Усі, весь персонал, виконали чудову роботу. Я дуже щасливий. Немає межі того, що ми можемо зробити, але нам потрібно продовжувати вдосконалюватись і не зупинятися на досягнутому. Цей матч міг би стати фіналом, але це 1/8, і ми маємо ще багато роботи", — наводить слова Маркіньйоса L'Equipe.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліверпуль — ПСЖ.