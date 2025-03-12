Ліверпуль — ПСЖ 0:1 (1:4 — пен.) Відео голів та огляд матчу 11.03.2025

Дивіться відео найкращих моментів матчу плей-оф Ліги чемпіонів, що відбувся 11 березня 2025 року.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів англійський Ліверпуль поступився французькому Парі Сен-Жермен у серії пенальті та вилетів із розіграшу турніру.

Команда Луїса Енріке перетерпіла стартовий штурм суперників та забила гол у першій ж атаці у відповідь, що дозволило їй зрівняти рахунок у двоматчевому протистоянні.

А далі вже почався відкритий футбол, у який кожен міг забити що в основний час, що в додатковий, але в підсумку дотягнули до футбольної лотереї, де щасливий квиток був у гравці гостей.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — ПСЖ у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25:

Ліверпуль — ПСЖ 0:1 (перший матч – 1:0) (1:4 – пен.)

Гол: Дембеле, 12

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Кванса, 73), Конате (Ендо, 111), ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер (Джонс, 91), Гравенберх, Собослаї (Елліотт, 106) — Салах, Жота (Нуньєс, 73), Діас (Гакпо, 102).

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос (Бералдо, 90+2), Пачо, Мендеш — Невеш (Рамуш, 120+1), Вітінья, Руїс (Заїр-Емері, 91) — Баркола (Дуе, 67), Дембеле, Кварацхелія (Лі Кан Ін, 101).

Попередження: Мак Аллістер — Маркіньйос