Слот: Найкращий матч, у якому я коли-небудь брав участь

Керманич Ліверпуля прокоментував поразку від ПСЖ.

Напередодні англійський Ліверпуль поступився у серії пенальті французькому Парі Сен-Жермен у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі.

Ліверпуль — ПСЖ 0:1 (1:4 — пен.) Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "червоних" Арне Слот прокоментував виступ власної команди.

"Це була найкращий матч, у якому я коли-небудь брав участь. Я не маю такої історії, яку має Ліверпуль, як менеджер, але це були дві команди на неймовірному рівні, із неймовірною інтенсивністю.

Гаразд, я також пам'ятаю перші 25 хвилин проти Манчестер Сіті вдома і перші 25 хвилин проти Реала, але те, що ми показали в перші 25 хвилин тут, було неймовірним.

У підсумку я подивився на табло, і ми програвали 0:1. Упродовж 90 хвилин я не думаю, що ми заслуговували на поразку, але впродовж 180 хвилин, можливо, ми заслуговували на те, щоб гра перейшла в додатковий час.

У додатковий час я думаю, що Парі Сен-Жермен був трохи кращим за нас упродовж десь пів години, а потім все вирішилось у серії пенальті, де вони забили чотири рази, а ми — один, тому й програли.

Можливо, зараз не найкращий момент, щоб говорити про це гравцям, і я не зробив цього, але я можу сказати це тут. Минулого сезону ми не брали участі в Лізі чемпіонів, а два роки тому Ліверпуль вилетів, програвши 2:5 удома. Тож, якщо ви маєте виходити на поле, то виходьте так, як це зробили ми, проти однієї з найкращих команд Європи, і показуйте таку саму гру.

Я думаю і сподіваюсь, що всі вболівальники по всьому світу просто сподівались, що ця гра буде продовжуватись і далі, що вона ніколи не зупиниться, тому що вона була неймовірною.

Зрештою, суперники виграли, і для нас це дуже, дуже прикро, бо ми стали номером один на груповому етапі, але в підсумку зустрілись із Парі Сен-Жермен, який є однією з найкращих команд Європи. Але такий формат. Ми повинні прийняти це і повернутись сильнішими в наступному сезоні.

Я не думаю, що гра проти Саутгемптона минулими вихідними якось вплинула на цей матч. У другому таймі до додаткового часу ми виглядали свіжіше і краще. Потім на полі, на мою думку, була лише одна команда. Я просто чекав, що ми заб'ємо гол, за винятком останніх трьох-чотирьох хвилин, коли Хвіча Кварацхелія заробив штрафний і пробив вище воріт. Можливо, це були єдині гольові моменти у другому овертаймі.

А у нас ще був удар головою в штангу. Ми були дуже близькі, але треба віддати належне і Парі Сен-Жермен, тому що якщо ви можете грати так на цьому стадіоні з цими вболівальниками проти такого сильного Ліверпуля і вигравати 1:0 після 90 хвилин, то ви повинні бути дуже, дуже хорошою командою", — заявив нідерландський фахівець.

У наступному раунду французький Парі Сен-Жермен зіграє проти сильнішого з пари Астон Вілла — Брюгге.