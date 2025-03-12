Ван Дейк: Луїс Енріке перетворив ПСЖ на дуже хорошу команду

Захисник Ліверпуля прокоментував поразку від ПСЖ.

Англійський Ліверпуль напередодні поступився у серії пенальті французькому Парі Сен-Жермен у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі.

Ліверпуль — ПСЖ 0:1 (1:4 — пен.) Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "червоних" Вірджил ван Дейк прокоментував виступ власної команди.

"Коли гра доходить до серії пенальті, це вже лотерея. Доннарумма був бездоганним у той момент.

Якщо ж ви подивитесь на цей матч загалом, то маєте визнати, що ми показали себе з іншого боку, аніж минулого тижня.

Гравці ПСЖ — молодці, вони були в повному порядку в обох матчах. У них є якість, щоб створити проблеми будь-якому супернику, а їхній тренер Луїс Енріке перетворив їх на дуже хорошу команду.

Для нейтрального вболівальника це був чудовий матч. Але зараз я відчуваю розчарування.

Я пишаюся своїми товаришами по команді та тим, як вони реагували на події матчу, і тим, як ми грали в першому таймі. Але ПСЖ у підсумку — молодці", — заявив нідерландський виконавець.

У наступному раунду французький Парі Сен-Жермен зіграє проти сильнішого з пари Астон Вілла — Брюгге.