Луїс Енірке: ПСЖ не схибив жодного пенальті, хоча ми до них не готувались

Керманич ПСЖ прокоментував перемогу над Ліверпулем.

Напередодні французький Парі Сен-Жермен здолав у серії пенальті англійський Ліверпуль у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на чужому полі.

Ліверпуль — ПСЖ 0:1 (1:4 — пен.) Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "червоно-синіх" Луїс Енріке прокоментував виступ власної команди.

"Мене сповнює почуття радості. Важко зараз аналізувати гру, тому що емоції зашкалюють далеко за 100%, але очевидно, що це важливий момент для нас, гравців, команди, уболівальників, тих 3000 або близько того, хто приїхав підтримувати нас тут сьогодні.

Аналіз гри? Ви журналісти, тож ви й аналізуйте ігри. Я думаю, що яка б із двох команд не пройшла далі сьогодні, це було б справедливо.

Я думаю, що ми заслуговували набагато більшого, і це було видно з першої гри. Ми показали ту команду, якою ми є, якою ми були протягом усього сезону, включаючи минулий сезон. Команда з індивідуальністю, із великим характером, яка знає, як грати у свій футбол на будь-якому стадіоні, незважаючи на те, що Ліверпуль нас переграв за рахунком у першому матчі. Але ми не здались. Ми відповідали тому, що вимагала ця гра.

Ми зіграли внічию за результатом і в додатковий час. Пенальті також відображають, якою ми є командою. Останній пенальті виконав 19-річний Дуе. Джиджи був чудовим. Упродовж усього матчу. Ліверпуль — одна з найсильніших команд у Європі. У цілому, я дуже задоволений усім і командою зокрема.

Ми були готові до виконання цього завдання. Минулого року, нагадаю, ми вилетіли у півфіналі, влучивши шість разів у штангу. Ми заслуговували на те, щоб пройти до фіналу. Цього року ми вже у чвертьфіналі. Якби ці змагання винагороджували за послідовність, у нас було б більше можливостей здобути перемогу.

Ми стабільна команда, яка однаково грає вдома і на виїзді. Це двостороннє змагання, у якому ти можеш вилетіти через будь-яку помилку. Це матчі, які змушують тебе рости і дарують беззаперечну радість нашим уболівальникам.

Мені сподобалось те, що я побачив, хоча в матчі були моменти, коли нас перегравали. І Ліверпуль, який є однією з найкращих команд Європи, заслуговував на те, щоб забити.

Кажуть, що пенальті — це лотерея, але це не лотерея. Душевний стан моїх гравців, із голом під час гри, і, очевидно, Джиджи, який був чудовим, підносили нас. Попереду ще дуже важлива гра в неділю. Ми все ще перебуваємо в дуже хорошій динаміці, і ми щасливі, що перемогли сьогодні.

Коментатори, інші гравці, тренери, та те, що вони добре відгукуються про нас — це чудово. Але це не змінить нашого наміру, який полягає в тому, щоб зайти далеко в цьому змаганні і бути в змозі виграти його. Будь-яка з двох команд, які пройшли б далі, мала б такий самий статус.

Я не можу контролювати те, що думають інші люди. Мені подобається все позитивне, що відбувається навколо команди. Ви бачили, як ми святкували. У роздягальні ми святкували, як і завжди.

За ходом гри одні заміни були через утому гравців, інші — через їхні здібності, які були на потрібні в кожен окремий момент. Матч був складним в управлінні. Я не боявся робити заміни.

Зрештою ми не схибили жодного пенальті. Хоча ми до них не готувались", — заявив іспанський фахівець.

У наступному раунду французький Парі Сен-Жермен зіграє проти сильнішого з пари Астон Вілла — Брюгге.