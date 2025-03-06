Кейн, Педрі та Аліссон — у команді тижня Ліги чемпіонів

06 березня 2025

Гаррі Кейн, Getty Images

У збірній по два представники від Барселони та Арсеналу.

УЄФА представив символічну команду тижня в Лізі чемпіонів за підсумками перших матчів 1/8 фіналу турніру.

До кращих потрапили по два гравці Барселони та Арсеналу. По одному представнику від Баварії, Реалу, Астон Вілли, Брюгге, Боруссії Д, Інтера та Ліверпуля.

Символічна збірна тижня Ліги чемпіонів: Аліссон Бекер (Ліверпуль) — Максім де Кейпер (Брюгге), Емре Джан (Боруссія Д), Бенжамен Павар (Інтер), Юррієн Тімбер (Арсенал) — Морган Роджерс (Астон Вілла), Педрі (Барселона), Мартін Едегор (Арсенал) — Рафінья (Барселона), Родріго Гоес (Реал Мадрид), Гаррі Кейн (Баварія).

Раніше повідомлялося, що найкращим гравцем тижня був визнаний голкіпер Ліверпуля Аліссон Бекер.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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