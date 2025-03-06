Аліссон встановив особистий рекорд у Лізі чемпіонів

Бразилець провів видатну гру.

Воротар англійського Ліверпуля Аліссон Бекер встановив власний рекорд за кількістю сейвів у матчі Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Squawka.

У матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із ПСЖ, бразильський воротар дев'ять разів рятував свою команду від пропущеного гола. Це найкращий показник Аліссон за всю його ігрову кар'єру у рамках одного матчу ЛЧ.

Крім того, 32-річний бразилець провів більше "сухих" матчів у Лізі чемпіонів за Ліверпуль, ніж будь-який інший воротар команди в історії турніру (22). Таким чином, Аліссон побив рекорд іспанця Пепе Рейни.

Цього сезону Аліссон Бекер провів за Ліверпуль 26 матчів, пропустив 20 м'ячів та відіграв 12 разів "на нуль".