Аліссон став гравцем тижня в Лізі чемпіонів

06 березня 2025

Аліссон став гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Бразилець провів історичний матч проти ПСЖ.

Воротар англійського Ліверпуля Аліссон Бекер отримав від УЄФА нагороду гравця тижня в Лізі чемпіонів.

Друге місце посів нападник Реала Родріго, третій — форвард Баварії Гаррі Кейн, на четвертому щаблі — півзахисник Арсеналу Мартін Едегор.

Нагадаємо, у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із ПСЖ (1:0), бразильський воротар дев'ять разів рятував свою команду від пропущеного гола. Це найкращий показник Аліссон за всю його ігрову кар'єру у рамках одного матчу ЛЧ.

Цього сезону Аліссон Бекер провів за Ліверпуль 26 матчів, пропустив 20 м'ячів та відіграв 12 разів "на нуль".

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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