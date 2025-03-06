Аліссон став гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Бразилець провів історичний матч проти ПСЖ.

Воротар англійського Ліверпуля Аліссон Бекер отримав від УЄФА нагороду гравця тижня в Лізі чемпіонів.

Друге місце посів нападник Реала Родріго, третій — форвард Баварії Гаррі Кейн, на четвертому щаблі — півзахисник Арсеналу Мартін Едегор.

Нагадаємо, у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із ПСЖ (1:0), бразильський воротар дев'ять разів рятував свою команду від пропущеного гола. Це найкращий показник Аліссон за всю його ігрову кар'єру у рамках одного матчу ЛЧ.

Цього сезону Аліссон Бекер провів за Ліверпуль 26 матчів, пропустив 20 м'ячів та відіграв 12 разів "на нуль".