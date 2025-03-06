Ноєр провів 150-й матч у Лізі чемпіонів

Серйозне досягнення німецького воротаря.

Мюнхенська Баварія в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів розгромила леверкузенський Баєр (3:0).

Воротар "ротен" Мануель Ноєр, який розпочав матч із "фармацевтами" у стартовому складі мюнхенського клубу, провів свою 150-ту гру в рамках Ліги чемпіонів. За цей час він пропустив 138 м'ячів та 61 раз відіграв "на нуль".

Зазначимо, що 138 зі 150 матчів у ЛЧ Ноєр зіграв у складі Баварії, інші 12 — за Шальке, вихованцем якого він є.

Цього сезону 38-річний Мануель Ноєр провів за Баварію 33 матчі, пропустив 26 м'ячів та 18 разів відіграв "нуль".