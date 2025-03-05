Арсенал уперше з 2005 року здобув п'ять поспіль перемог у Лізі чемпіонів

У ході тієї кампанії лондонський клуб дістався фіналу єврокубка.

Арсенал у першому поєдинку 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 в Ейндговені знищив ПСВ.

ПСВ — Арсенал 1:7 Відео голів та огляд матчу 04.03.2025

Вчорашня звитяга була для лондонців п'ятою поспіль у турнірі. Раніше, на основному етапі оновленої ЛЧ, підопічні Мікеля Артети розгромили Спортінг Лісабон (5:1, виїзд), Монако й Динамо Загреб (обидва — 3:0, вдома), а також впоралися з Жироною (2:1, виїзд).

Подібне з Арсеналом сталося вперше з сезону-2005/06, коли клуб дістався фіналу єврокубка, поступившись там Барселоні (1:2). П'ять поспіль перемог тоді були здобуті в першому-п'ятому турах групового етапу ЛЧ.

Зазначимо, що матч-відповідь проти ПСВ у Лондоні відбудеться наступної середи, 12 березня, розпочавшись о 22:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що "каноніри" встановили рекорд плей-оф Ліги чемпіонів.