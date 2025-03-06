Кубарсі став наймолодшим вилученим з поля гравцем у Лізі чемпіонів в XXI столітті

Іспанець відзначився з негативного боку.

Центральний захисник каталонської Барселони Пау Кубарсі після отримання червоної картки на 22-й хвилині першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із лісабонською Бенфікою (1:0) став наймолодшим вилученим із поля футболістом у XXI столітті та другим наймолодшим за всю історію ЛЧ. Про це повідомляє Opta Sport.

За інформацією джерела, на момент отримання червоної картки іспанцю виповнилося 18 років і 42 дні. Наймолодшим футболістом, який коли-небудь отримував червону картку в рамках Ліги чемпіонів, є нігерійський правий захисник Селестіно Бабаяро, який, виступаючи за брюсельський Андерлехт у 1994 році, був вилучений з поля у віці 16 років і 86 днів.

Зазначимо, що це перше вилучення в кар'єрі Кубарсі, в активі якого 65 зустрічей за першу команду "синьо-гранатових".