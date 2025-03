Трубін вигриз момент слави в Лізі чемпіонів на фоні подвигів Щесни, а король вечора воротарів — Аліссон

У січні Трубін отримав порцію негативу від Барселони. Бенфіка віддала перемогу каталонцям на етапі ліги, пропустивши 5. Один з голів тоді привіз наш голкіпер. Нова зустріч у плей-офф Ліги чемпіонів – шанс на відплату.

Анатолій спокійно розпочав матч: кілька разів підчистив у штрафному майданчику (в підсумку – 15 підбирань), без проблем забрав м'яч після удару Кубарсі. На 12-й хвилині, коли Барса нарешті створила небезпеку, настав зірковий час.

Українець потягнув три удари протягом трьох секунд:

1. Ольмо б'є впритул – Трубін реагує ногами.

2. Лєвандовскі на добиванні – Трубін встиг перегрупуватись і дістати.

3. Ямал намагається перекинути – Трубін вже готовий.

Ці удари сумарно потягнули на 1,5xG і 1,25xGOT (Ямал відверто погано пробив, чим полегшив воротарю завдання). Звичайно, з одного епізоду не вичавиш більш ніж один гол, але тут чітко можна зафіксувати, що Анатолій врятував Бенфіку від вірного пропущеного. Рафінья аж за голову взявся.

Португальські ЗМІ гідно оцінили подвиг гравця збірної України. "Великий Трубін! Ольмо, Лєвандовскі та Ямал пробували забити зблизька, але воротар "орлів" – справжній гігант", – в захопленні видання O Jogo.

A Bola поставила Анатолію найвищий бал в команді (7) і написала: "Спершу розім'явся легкими м'ячами, а потім виконав потрійний сейв світового рівня проти дуже небезпечних ударів. Рафінья пробив чітко під стійку, тому українець не мав шансів відбити".

В окремому матеріалі газета додала приємних слів: "Неймовірний! Український воротар сяяв у воротах Бенфіки. Трубін, Трубін і… Трубін. Бенфіка могла відразу пропустити, але воротар проявив всі найкращі якості й тричі не дозволив Барселоні забити".

Незабаром Барса залишиться в меншості та сяде в оборону. Трубін лічені рази зіграв на виходах і виграв повітря на стандарті. Нічого не віщувало проблем, але, на жаль, єдиний шанс гостей перетворився у вирішальний гол. Рафінья скористався обрізкою Сілви та прицільно пробив з-за меж штрафного. Точність і дрібний рикошет залишили Трубіна безсилим.

З першого тайму ще одна ситуація варта уваги. Ультрас Бенфіки почали кидати фаєри з-за воріт Трубіна. Арбітр зупинив гру, але воротар навіть не думав тікати. Коментатор Сьєрд де Вос у нідерландському етері, відсилаючи до війни в Україні, видав фразу: "Трубін звик і до більшого, ніж ці фаєри".

Поляки в соцмережах погоджуються: "Видно, що Трубін українець. Прямо з-за спини летять фаєри, а він навіть вусом не веде".

Полякам вистачало приводів для гордості за свого героя. Щесни вкрав у Трубіна цей вечір. Досвідчений голкіпер потягнув усе, що летіло в площину воріт Барселони. А летіло багато – 8 сейвів. Бенфіка загалом завдала 26 ударів, але у Павлідіса збився приціл, а Актюркоглу, Кекчю і Аурснес програли свої дуелі Войцеху. Після гри Щесни тепло спілкувався з Трубіним.

⚠️ | QUICK STAT



Since 2016/17, there have been only three #UCL knockout stage matches in which a side attempted more than 25 shots and failed to score — two of them happened tonight. 🤯



• PSG – 27 shots

• Benfica – 26 shots



Alisson and Wojciech Szczęsny say hi. 👋 pic.twitter.com/p01GEA74Va