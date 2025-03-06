Баварія розгромила Баєр у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Команда Хабі Алонсо провела майже весь другий тайм у меншості на чужому полі.

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Баварія — Баєр 3:0

Голи: Кейн, 9, Мусіала, 54, Кейн, 75



Баварія: Ноєр (Урбіг, 58) — Лаймер (Станішич, 68), Упамекано, Кім Мін Дже (Даєр, 89), Девіс — Кімміх, Горецка (Палління, 89) — Олісе, Мусіала, Коман (Сане, 68) — Кейн.



Баєр: Коварж — Ермосо, Та, Інкап’є — Мукіеле, Паласіос, Джака (Гарсія, 81), Грімальдо (Буендія, 87) — Вірц (Шик, 81) — Адлі (Тапсоба, 68), Фрімпонг (Артур, 81).



Попередження: Лаймер, Горецка — Мукіеле, Тапсоба, Та



На 62-й хвилині був вилучений Норді Мукіеле (Баєр) (друге попередження).