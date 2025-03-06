Бенфіка з Трубіним мінімально поступилась Барселоні
06 березня 2025
Команда Ганса-Дітера Фліка від середини першого тайму грала в меншості, але все одно зачепилась за потрібний результат.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Бенфіка — Барселона 0:1
Гол: Рафінья, 61
Бенфіка: Трубін — Араужу (даль, 57), Сілва, Отаменді, Каррерас — Еурснес, Баррейру (Белотті, 70), Кекчю (Сашеш, 84) — Актюркоглу, Павлідіс (Кабрал, 84), Шельдеруп (Регу, 70).
Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — де Йонг (Касадо, 79), Педрі — Ямал (Ферран, 56), Ольмо (Араухо, 27), Рафінья — Левандовські (Мартін, 79).
Попередження: Баррейру, Сілва, Каррерас, Регу — Мартінес, Араухо
На 22-й хвилині був вилучений Пау Кубарсі (Барселона) (грубе порушення).