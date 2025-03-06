Бенфіка з Трубіним мінімально поступилась Барселоні

Команда Ганса-Дітера Фліка від середини першого тайму грала в меншості, але все одно зачепилась за потрібний результат.

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Бенфіка — Барселона 0:1

Гол: Рафінья, 61



Бенфіка: Трубін — Араужу (даль, 57), Сілва, Отаменді, Каррерас — Еурснес, Баррейру (Белотті, 70), Кекчю (Сашеш, 84) — Актюркоглу, Павлідіс (Кабрал, 84), Шельдеруп (Регу, 70).



Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — де Йонг (Касадо, 79), Педрі — Ямал (Ферран, 56), Ольмо (Араухо, 27), Рафінья — Левандовські (Мартін, 79).



Попередження: Баррейру, Сілва, Каррерас, Регу — Мартінес, Араухо



На 22-й хвилині був вилучений Пау Кубарсі (Барселона) (грубе порушення).

