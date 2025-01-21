Трубін курйозно "асистував" Рафіньї у матчі Ліги чемпіонів із Барселоною

Невдала спроба виносу м'яча українським голкіпером призвела до пропущеного гола.

У рамках сьомого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА лісабонська Бенфіка зустрілася з каталонською Барселоною.

На 64-й хвилині, за рахунку 3:1 на користь португальського гранда, "блаугранас" вдалося скоротити своє відставання завдяки голу Рафіньї, який би не став реальністю без "допомоги" українського воротаря Анатолія Трубіна.

23-річний українець хотів увести м'яч в гру, проте здійснив невдалий винос — м'яч у підсумку потрапив у голову нападника Барселони та відправився точно у ворота Бенфіки.

ВІДЕО ПОМИЛКИ АНАТОЛІЯ ТРУБІНА: