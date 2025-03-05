ПСЖ знищив Ліверпуль, але мінімально поступився

Фортуна посміхнулась команді Арне Слота в першому матчі 1/8 фіналу.

В рамках Ліги чемпіонів Парі Сен-Жермен приймав на своєму полі Ліверпуль. В стартовому складі французів не було несподіванок, а ось у Ліверпуля відзначимо відсутність Кертіса Джонса — в основі з'явився Діогу Жота.

Зі стартових хвилин команди не поспішали форсувати розвиток подій, але поступово парижани почали закріплятись на чужій половині поля. Перший дійсно небезпечний момент виник, коли Дембеле пройшов двох опонентів на фланзі й покотив в центр штрафного майданчика, а Невеш пробив — трохи влучності забракло.

Вже за декілька хвилин Вітінья покотив на Кварацхелію в чужий штрафний, той переклав м'яч під ліву ногу й пробив в дальній кут верхом. Втім, в грузинського вінгера зафіксували положення "поза грою". Ще за п'ять хвилин Конате підштовхнув Барколя у своєму штрафному й позбавив можливості забити. Втім, арбітри не помітили фол та зберегли рівні склади.

Здавалось, що гол неминучий, але м'яч просто не ліз у ворота гостей. В одному з епізодів Барколя знайшов Дембеле шикарним пасом, але той не зміг пробити Аліссона. Другим темпом Барколя двічі пробив з вбивчої позиції: спочатку його удар заблокували, а потім француз пробив вище воріт. Ще трохи пізніше Кварацхелія просочився повз двох опонентів й пробив в ближній кут — Аліссон дивом врятував свою команду.

Перший тайм завершився з рахунком 0:0, а в другій половині малюнок гри не сильно змінився. Втім, кількість небезпечних моментів суттєво зменшилась. Парі Сен-Жермен шукали можливість відкрити рахунок, а Ліверпуль до 88 хвилини не завдав жодного удару по воротах. Але коли пробив, фанати господарів замовкли. Нуньєс зачепився за м'яч після довгої передачі й покотив на Елліотта, а Гарві пробив точно в дальній кут. 0:1. В підсумку, ПСЖ завдав 27 ударів, з яких 10 прийшлись в отвір воріт, але Ліверпулю вистачило одного точного удару, щоб перемогти.

ПСЖ — Ліверпуль 0:1

Гол: Елліотт, 88

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс (Рамуш, 78) — Баркола (Дуе, 66), Дембеле, Кварацхелія (Заїр-Емері, 78)

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер, Гравенберх (Ендо, 79), Собослаї — Салах (Елліотт, 86), Жота (Нуньєс, 67), Діас (Джонс, 68)

Попередження: Маркіньйос — ван Дейк