Джан: Нам обов’язково потрібно грати краще

05 березня 2025

Емре Джан, Getty Images

Капітан "джмелів" оцінив гру своєї команди проти Лілля.

Півзахисник та капітан дортмундської Боруссії Емре Джан прокоментував нічийний результат у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лілля (1:1).

"Це була зовсім негарна гра. Ми недостатньо інтенсивно діяли без м'яча. Нам обов’язково потрібно грати краще.

У другому таймі ми були надто пасивні, не проникали в небезпечні зони – а саме це потрібно робити проти Лілля. Ми маємо краще рухатися без м’яча та діяти сміливіше з м’ячем.

Матч-відповідь наступного тижня не буде легким, але ми їдемо туди з упевненістю та вірою в те, що можемо пройти далі", — наводить слова Джана прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Боруссія Д — Лілль.

Джерело: ФК Боруссія Д

команди
статті на тему:
Карім Адеємі, Getty Images 05 березня 2025 Адеємі: Загалом Боруссія Д діяла трохи недбало
Гакон Гаральдссон, Getty Images 05 березня 2025 Гаральдссон: Нічия проти Боруссії Д відкриває перед нами великі перспективи в Ліллі
Джамал Мусіала, Getty Images 05 березня 2025 Дует із Боруссії Д та Мусіала номіновані на звання найкращого гравця місяця у Бундеслізі
Ніко Ковач, Getty Images 05 березня 2025 Ковач: У другому матчі Боруссія Д всі свої недоліки виправить