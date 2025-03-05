Джан: Нам обов’язково потрібно грати краще

Капітан "джмелів" оцінив гру своєї команди проти Лілля.

Півзахисник та капітан дортмундської Боруссії Емре Джан прокоментував нічийний результат у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лілля (1:1).

"Це була зовсім негарна гра. Ми недостатньо інтенсивно діяли без м'яча. Нам обов’язково потрібно грати краще.

У другому таймі ми були надто пасивні, не проникали в небезпечні зони – а саме це потрібно робити проти Лілля. Ми маємо краще рухатися без м’яча та діяти сміливіше з м’ячем.

Матч-відповідь наступного тижня не буде легким, але ми їдемо туди з упевненістю та вірою в те, що можемо пройти далі", — наводить слова Джана прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Боруссія Д — Лілль.