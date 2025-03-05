Адеємі: Загалом Боруссія Д діяла трохи недбало

Форвард Боруссії Д прокоментував нічию проти Лілля.

Дортмундська Боруссія напередодні зіграла внічию проти французького Лілля в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі.

Боруссія Д — Лілль 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "джмелів" Карім Адеємі прокоментував виступ власної команди.

"Ми зіграли не найкращу свою гру і не змогли показати те, на що розраховували. Загалом команда діяла трохи недбало, і тому нам було важко створювати гольові моменти.

У другому таймі особливо не вистачало гольових моментів. Ми повинні були вигравати на своєму полі. Уболівальники цього від нас вимагали.

Але це тільки перший тайм. Попереду ще друга гра. Там ви маємо зняти всі питання", — заявив німецький виконавець.

Матч-відповідь поміж Ліллем та Боруссією Д відбудеться 12 березня.