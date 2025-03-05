Боруссія Д — Лілль 1:1 Відео голів та огляд матчу 04.03.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 4 березня 2025 року.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 дортмундська Боруссія на власному полі зіграла внічию проти французького Лілля.

Команди обмінялись голами в кожному з таймів, хоча помітної переваги не мала жодна із сторін.

Матч-відповідь відбудеться наступної середи, 12 березня, розпочавшись о 22:00 за Києвом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Боруссія Д — Лілль у рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Боруссія Д — Лілль 1:1

Голи: Адеємі, 22 — Гаральдссон, 68

Боруссія Д: Кобель — Р'єрсон (Коуту, 83), Джан, Шлоттербек, Свенссон (Бенсебаїні, 83) — Забітцер, Гросс — Адеємі, Брандт (Рейна, 83), Байно-Гіттенс (Баєр, 66) — Гірассі.

Лілль: Шевальє — Меньє, Діакіте, Александро, Ісмаїлі (Баккер, 77) — Мукау (Гомеш, 77), Андре, Буадді — Гаральдссон, Мбаппе (Фернандес-Пардо, 71) — Девід.

Попередження: Джан, Гросс