Гаральдссон: Нічия проти Боруссії Д відкриває перед нами великі перспективи в Ліллі

Півзахисник Лілля прокоментував нічию проти Боруссії Д.

Французький Лілль напередодні зіграв унічию проти дортмундської Боруссії в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Боруссія Д — Лілль 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "догів" Гакон Гаральдссон прокоментував виступ власної команди.

"Під час мого гола Джонатан Девід прийняв м'яч і побачив мене краєм ока. Він віддав мені ідеальний пас. Потім я добре пробив, хоча й утратив при цьому рівновагу. Довелось стрибати, щоб дістатись до м'яча раніше за воротаря. Зрештою, я дуже радий, що зміг забити цей гол.

Джонатан — неймовірний гравець. Із ним дуже легко грати всім навколо нього. Окрім суперників.

Ця нічия відкриває перед нами великі перспективи в Ліллі. Але ви маєте рацію, нам довелось дещо змінити за ходом гри.

Зокрема, ми говоримо про пресинг, про те, що ми повинні були краще виходити з-під нього, і про те, що ми повинні були більше наважуватись грати в свою гру. Ми повинні були мати більше сміливості, щоб розвивати власні атаки.

Ця нічия 1:1 — теж хороший результат. Він дає нам великі перспективи в Ліллі. Ми можемо розраховувати на наш стадіон і наших уболівальників, які забезпечать нам хороший результат. Ми зробимо все можливе, щоб виступити добре", — заявив ісландський виконавець.

Матч-відповідь поміж Ліллем та Боруссією Д відбудеться 12 березня.