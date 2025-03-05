Ковач: У другому матчі Боруссія Д всі свої недоліки виправить

Керманич Боруссії Д прокоментував нічию проти Лілля.

Напередодні дортмундська Боруссія зіграла внічию проти французького Лілля в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі.

Боруссія Д — Лілль 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "джмелів" Ніко Ковач прокоментував успіх власної команди.

"Ми добре попрацювали в першому таймі і зрозуміли, що Лілль — дуже сильна команда. Але ми все одно мали кращі моменти.

У другому таймі ми втратили хватку і занадто легко віддали м'яч. У нас мало що виходило. Ми просто недостатньо впливали на гру. У нас майже не було фаз, у яких ми заспокоювали темп матчу і натомість ми дуже легко віддавали м'яч.

Потім почалась гра від воріт до воріт. Окрім моменту з голом на 1:1, Лілль також не створив багато шансів, щоб забити. Я переконаний, що в другому матчі ми всі свої недоліки виправимо", — заявив хорватський фахівець.

Матч-відповідь поміж Ліллем та Боруссією Д відбудеться 12 березня.