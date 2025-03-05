Лілль зачепився за нічию на полі Боруссії Д

Команди завдали по одному удару в площину за гру — обидва виявились результативними.

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Боруссія Д — Лілль 1:1

Голи: Адеємі, 22 — Гаральдссон, 68



Боруссія Д: Кобель — Р'єрсон (Коуту, 83), Джан, Шлоттербек, Свенссон (Бенсебаїні, 83) — Забітцер, Гросс — Адеємі, Брандт (Рейна, 83), Байно-Гіттенс (Баєр, 66) — Гірассі.



Лілль: Шевальє — Меньє, Діакіте, Александро, Ісмаїлі (Баккер, 77) — Мукау (Гомеш, 77), Андре, Буадді — Гаральдссон, Мбаппе (Фернандес-Пардо, 71) — Девід.



Попередження: Джан, Гросс