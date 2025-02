Голанд, Чалханоглу та Вінісіус — претенденти на звання автора найкращого голу загального етапу Ліги чемпіонів

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання найкращого гола основного етапу Ліги чемпіонів у сезоні-2024/25.

На нагороду претендують десять футболістів: Вінісіус Жуніор (Реал), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті), Хакан Чалханоглу (Інтер), Лазар Самарджич (Аталанта), Кевін Віммер (Слован), Аніс Хадж-Мусса (Феєнорд), Крістоф Баумгарт (Лейпциг), Гелор Канга (Црвена Звезда), Зено Дебаст (Спортінг) та Йоган Бакайоко (ПСВ).

