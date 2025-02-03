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Голанд, Чалханоглу та Вінісіус — претенденти на звання автора найкращого голу загального етапу Ліги чемпіонів

03 лютого 2025

На нагороду претендують десять забитих м'ячів.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання найкращого гола основного етапу Ліги чемпіонів у сезоні-2024/25.

На нагороду претендують десять футболістів: Вінісіус Жуніор (Реал), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті), Хакан Чалханоглу (Інтер), Лазар Самарджич (Аталанта), Кевін Віммер (Слован), Аніс Хадж-Мусса (Феєнорд), Крістоф Баумгарт (Лейпциг), Гелор Канга (Црвена Звезда), Зено Дебаст (Спортінг) та Йоган Бакайоко (ПСВ).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Раніше стали відомі результати жеребкування стикових матчів Ліги чемпіонів.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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