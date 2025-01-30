Анчелотті повторив рекорд Реалу у Лізі чемпіонів

30 січня 2025

Карло Анчелотті, Getty Images

Легендарний італієць ділить перше місце з Мігелем Муньйосом.

Мадридський Реал у матчі восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів у гостях обіграв Брест (3:0).

Для головного тренера "вершкових" Карло Анчелотті, це була 71 гра у якості наставника мадридського клубу в єврокубках.

Таким чином Анчелотті зрівнявся з рекордсменом — Мігелем Муньйосом, який очолював Реал з 1958 по 1974 рік з перервою на один сезон.

За підсумками основного етапу ЛЧ Реал набрав 15 очок та посів 11 місце, пройшовши до 1/16 фіналу турніру.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Брест – Реал Мадрид.

команди
статті на тему:
Хосеп Гвардіола, getty images 30 січня 2025 Гвардіола: Реал або Баварія — дуже важкий жереб, але через два тижні у нас буде кілька новачків і гравців з лазарету
Трофей Лиги чемпионов, фото Getty Images 30 січня 2025 Ліга чемпіонів-2024/25: розклад та результати матчів
Дмитро Різник, ФК ШАХТАР 30 січня 2025 Різник — у команді основного етапу Ліги чемпіонів
Морган Роджерс, Getty Images 30 січня 2025 Роджерс визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів
   