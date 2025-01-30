Анчелотті повторив рекорд Реалу у Лізі чемпіонів

Мадридський Реал у матчі восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів у гостях обіграв Брест (3:0).
Для головного тренера "вершкових" Карло Анчелотті, це була 71 гра у якості наставника мадридського клубу в єврокубках.
Таким чином Анчелотті зрівнявся з рекордсменом — Мігелем Муньйосом, який очолював Реал з 1958 по 1974 рік з перервою на один сезон.
За підсумками основного етапу ЛЧ Реал набрав 15 очок та посів 11 місце, пройшовши до 1/16 фіналу турніру.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Брест – Реал Мадрид.