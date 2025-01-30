Роджерс визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів

30 січня 2025

Морган Роджерс, Getty Images

22-річний англієць зробив вирішальний внесок у її перемогу над Селтіком (4:2).

Нападник Астон Вілли Морган Роджерс був визнаний найкращим гравцем тижня Ліги чемпіонів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

У боротьбі за нагороду 22-річний англієць випередив Антуана Грізманна (Атлетіко), Усмана Дембеле (ПСЖ) та Лаутаро Мартінеса (Інтер).

У матчі восьмого туру основного етапу турніру "леви" обіграли Селтік (4:2), а Роджерс відзначився хет-триком, встановивши новий рекорд Ліги чемпіонів.

Астон Вілла за вісім ігор набрала 16 очок та посіла восьме місце, що дозволило їй пройти до 1/8 фіналу турніру.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
статті на тему:
Джон Дуран та Оллі Воткінс, Getty Images 29 січня 2025 Астон Вілла відмовилася від 60 млн фунтів за Воткінса від Арсеналу
Еміліано Буендія, ФК Баєр 29 січня 2025 Баєр орендував Буендію у Астон Вілли
   