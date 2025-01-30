Роджерс визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів

22-річний англієць зробив вирішальний внесок у її перемогу над Селтіком (4:2).

Нападник Астон Вілли Морган Роджерс був визнаний найкращим гравцем тижня Ліги чемпіонів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

У боротьбі за нагороду 22-річний англієць випередив Антуана Грізманна (Атлетіко), Усмана Дембеле (ПСЖ) та Лаутаро Мартінеса (Інтер).

У матчі восьмого туру основного етапу турніру "леви" обіграли Селтік (4:2), а Роджерс відзначився хет-триком, встановивши новий рекорд Ліги чемпіонів.

Астон Вілла за вісім ігор набрала 16 очок та посіла восьме місце, що дозволило їй пройти до 1/8 фіналу турніру.