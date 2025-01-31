Гвардіола: Реал в 1/16 Ліги чемпіонів — зараз це не сюрприз

Менеджер Ман Сіті Хосеп Гвардіола дав свій коментар стосовно жеребкуванню Ліги чемпіонів та складному календарю.

В 1/16 Ліги чемпіонов Ман Сіті зіграє з Реалом. Окрім того, календар підготовив для команди неймовірну подорож - Арсенал, Лейтон, Реал, Ньюкасл, Реал, Ліверпуль, Тоттенгем та Ноттінгем.

"Розклад такий, який він є. У Прем'єр-лізі кожна команда має грати з усіма. Але зазвичай у АПЛ вони завжди ставлять найжорсткіші розклади для команд, які грають у єврокубках", — каже Гвардіола.

"Важко грати проти Реала чи Баварії, але проблема в середині — це Ньюкасл. Вони завжди роблять такі календарі, вже стільки років, завжди так відбувається. Ви задаєте мені це питання після багатьох років тут? Давайте. Можливо, це питання для вас сюрприз, але це трапляється завжди. Ми приймаємо це. Я не скаржуся, тому що ми виграли требл і досягли успіху, граючи таким чином.

"В минулому сезоні ми грали в чвертьфіналі ЛЧ проти Мадрида, а через три дні у нас півфінал Кубка Англії на Уемблі. Але ми це зробили. Пам'ятаю, коли я працював у Барселоні та стежив за Прем'єр-лігою, і Алекс Фергюсон, Жозе Моурінью та Арсен Венгер скаржилися на те ж саме. Як ви думаєте, це зміниться?"

"Отримати Реал в 1/16 — зараз це не сюрприз. Це окей. Чи можемо ми бути кращими? Так. Чи можемо потрапити до вісімки кращих? Так, але до цього ми були недостатньо хорошими. Поки ми не заслуговуємо бути у фіналі цього сезону".

"Чи жеребкування могло бути кращим? Так. Але жеребкування — це жеребкування. Ми робили це в минулому. Це не проблема".

Перший матч між Ман Сіті та Реалом відбудеться 11-12 лютого 2025 року. Гра-відповідь — 18-19 лютого.