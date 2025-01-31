Ман Сіті — Реал та інші пари 1/16 фіналу Ліги чемпіонів

Відбулось жеребкування стикового раунду Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Церемонія пройшла у швейцарському Ньоні.
Команди, які посіли з 9 по 24 місце, отримали суперників у стикових матчах.
Пари 1/16 фіналу:
Срібна частина сітки:
Брюгге (Бельгія) – Аталанта (Італія)
Манчестер Сіті (Англія) – Реал Мадрид (Іспанія)
Ювентус (Італія) – ПСВ (Нідерланди)
Брест (Франція) – ПСЖ (Франція)
Блакитна частина сітки:
Спортінг (Португалія) – Боруссія Дортмунд (Німеччина)
Селтік (Шотландія) – Баварія (Німеччина)
Фейеноорд (Нідерланди) – Мілан (Італія)
Монако (Франція) – Бенфіка (Португалія)
Перші матчі відбудуться 11-12 лютого 2025 року. Матчі у відповідь — 18-19 лютого 2025 року.