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Судаков — у команді тижня Ліги чемпіонів за версією УЄФА

23 січня 2025

Георгій Судаков, Getty Images

Українець забив гол у ворота Бреста (2:0).

УЄФА у своїх соціальних мережах опублікував символічну команду тижня за підсумками матчів сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів.

До кращих потрапив український півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков, який забив гол у ворота Бреста (2:0).

Воротар: Юстін Бейло (Феєнорд).

Захисники: Давіде Калабрія (Мілан), Давід Раум (Лейпциг), Федеріко Гатті (Ювентус), Вілфрід Сінґо (Монако).

Півзахисники: Жоау Невеш (ПСЖ), Георгій Судаков (Шахтар), Рафінья (Барселона), Вінісіус Жуніор (Реал).

Нападники: Люк де Йонґ (ПСВ), Хуліан Альварес (Атлетіко).

У нинішньому сезоні Судаков провів 24 матчі, в яких забив дев'ять голів та віддав три асисти.

Після семи турів Шахтар набрав сім очок та посідає 27 місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів, зберігаючи шанси на плей-оф.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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